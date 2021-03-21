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Журналист на примере «Зимней вишни» показал проблемы России

Источник:
Sibnet.ru
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Известный журналист Алексей Пивоваров снял расследование о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, он попытался понять, какие выводы сделаны спустя три года — выпуск опубликован на Youtube-канале «Редакция».

Авторы часового фильма пообщались с родственниками погибших детей, адвокатами потерпевших и подсудимых, работавшими в «Зимней вишне» сотрудниками, журналистами-расследователями и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

По словам Пивоварова, они сосредоточились не на самом моменте пожара, а прошли по всей цепочке, начиная от реконструкции здания Кемеровской кондитерской фабрики в ТРЦ, и показали, на каком моменте следствие остановилось в поиске всех виновных.

«В этом пожаре сошлись все проблемные линии русской жизни, на которые мы постоянно натыкаемся и о которых очень часто говорим. Вороватые чиновники, бессовестные бизнесмены, все мы, наплевательски относящиеся к вопросам безопасности и в целом жизни — своей и окружающих», — резюмировал Пивоваров.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))

лачинов

Вот из за таких буратинок у властей время от времени появляются мысли, что нужно увеличить размер штрафа...

Disobedient

Почему считаешь что бред? Ведь человек с деменцией занимающий по совместительству пост президента сша...

Disobedient

Какой же ? Тебе бы в его возрасте так по тайге гулять.
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