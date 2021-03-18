Иркутянин заперся в квартире с ребенком и угрожал поджогом

Мужчина в Иркутске заперся в квартире вместе с двухлетним ребенком, он не открывал двери и грозился облиться себя бензином и поджечь, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в среду вечером, когда жильцы одного из домов в микрорайоне Зеленый берег сообщили в полицию, что сосед заперся к квартире вместе с женой и ребенком, и угрожает поджечь себя.

На место происшествия выехали экстренные службы. Выяснилось, что 39-летний иркутянин, действительно, заперся в помещении. Жену он до этого выгнал из дома, но в квартире находился двухлетний ребенок. Мужчина отказывался выпускать его.

«В процессе диалога гражданин согласился передать несовершеннолетнего своему адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией», — сообщила пресс-служба областного МВД. Медикам предстоит ценить его психическое состояние. Проводится проверка.