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Иркутянин заперся в квартире с ребенком и угрожал поджогом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Мужчина в Иркутске заперся в квартире вместе с двухлетним ребенком, он не открывал двери и грозился облиться себя бензином и поджечь, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в среду вечером, когда жильцы одного из домов в микрорайоне Зеленый берег сообщили в полицию, что сосед заперся к квартире вместе с женой и ребенком, и угрожает поджечь себя.

На место происшествия выехали экстренные службы. Выяснилось, что 39-летний иркутянин, действительно, заперся в помещении. Жену он до этого выгнал из дома, но в квартире находился двухлетний ребенок. Мужчина отказывался выпускать его.

«В процессе диалога гражданин согласился передать несовершеннолетнего своему адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией», — сообщила пресс-служба областного МВД. Медикам предстоит ценить его психическое состояние. Проводится проверка.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

max1mka

нефть растёт,бензин растёт. нефть падает,бензин растёт.

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..
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