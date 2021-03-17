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Полицейский в Хакасии случайно принял роды на вызове о ссоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Хакасии

Полицейские в Хакасии приехали на вызов о конфликте и приняли роды у женщины в соседней квартире, сообщает МВД по Хакасии.

Инспектор патрульно-постовой службы Сергей Пузаков и полицейский-водитель Роман Мухомедзянов выехали на вызов о конфликте жильцов одной из квартир в двухквартирном частном доме.

Выясняя обстоятельства вызова, стражи правопорядка заглянули в окна квартиры, откуда поступил звонок, но там было тихо. Тогда они подошли к окнам соседней квартиры и увидели беременную молодую женщину. Открыв дверь, она сообщила, что находится в квартире одна и у нее начались роды. Скорую помощь вызвать гражданка не смогла из-за проблем с телефоном.

Пузаков незамедлительно вызвал бригаду врачей, проводил женщину на кровать и принял роды. Роман Мухомедзянов в это время направился к соседям разбирать конфликт.

Обе истории закончились благополучно: конфликтующие стороны помирились, а у молодой матери на свет появился малыш. Вскоре приехали медики. Сотрудники полиции уложили женщину на носилки и отнесли в медицинский автомобиль. Осмотревший новорожденного ребенка врач отметил грамотные действия полицейского при родовспоможении.

Мама и новорожденный находятся в Республиканском клиническом перинатальном центре и чувствуют себя хорошо. От медицинских работников стало известно, что полицейские помогли появиться на свет девочке весом 2,3 килограмма.

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