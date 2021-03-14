Великий пост: календарь питания на каждый день

Великий пост в 2021 году начинается 15 марта и завершается Светлой Пасхой 2 мая. Верующим в течение почти семи недель предписываются ограничения в еде, воздержание в пагубных привычках и даже развлечениях. Что можно и нельзя есть в пост и чем заменить скоромные продуты — в инфографике Sibnet.ru.

Великий пост длится 40 основных дней (Святая Четыредесятница) и еще одну неполную неделю — Страстную седмицу. «Пост — это такая лестница, которая ведет к Пасхе. Это особое время — покаяния и обновления. Время, когда борьба о злом внутри каждого из нас активизируется», — рассказал председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Протоиерей обратил внимание. что сегодня воздержание информационное не менее важно воздержания в пище. Отец Димитрий посоветовал впервые постящимся составить план посещения храма — как минимум, в воскресные дни, а также подготовку исповеди и саму исповедь в конце первой недели поста и во второй половине тоже. Дома должны быть Новый Завет и Молитвослов.

«Следует выработать во время поста и на будущее, когда пост закончится, чувство меры в пище, в питии, да во всем. Если человек внимательно отнесется к посту, домашней молитве, богослужению в храме, он почувствует, что Господь на нашей стороне», — отметил священник.