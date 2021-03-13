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Военные в Бурятии вернут «Катюшу» на Парад Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Антон Алегавіч Макоўскі / CC BY-SA 3.0

Военные технического подразделения в Бурятии намерены восстановить и реставрировать к 9 мая легендарную «Катюшу», чтобы она смогла почувствовать в Параде Победы, сообщила пресс-служба ВВО.

В техническом подразделении ВВО, дислоцированном на территории Бурятии, полным ходом идет процесс восстановления бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши».

Мастерам уже удалось совершить первый самостоятельный выезд из бокса технической базы. Военные планируют, что в День Победы по главной улице Улан-Удэ проедут три восстановленных легендарных машины — танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и «Катюша».

БМ-13 впервые опробовали в боевых условиях 14 июля 1941 года, когда Батарея капитана Флерова обстреляла вражеские войска и технику на железнодорожном узле города Орша. Это оружие, по воспоминаниям ветеранов, наводило ужас на врага, а среди советских солдат стало легендой.

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Uynachalnica

И зарплаты подозрительно работающим! Таким деятелям, например, как в минтруде!

karuto

А потом миллион человек расстреляют, а миллион загоняет в концлагеря, после чего полуостров можно будет...

Kleine Mole

Какие законы работают в Крыму?Чья там армия? Паспорта какой страны у жителей Крыма? Какая валюта в обиходе?...

Kleine Mole

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