Военные в Бурятии вернут «Катюшу» на Парад Победы

Военные технического подразделения в Бурятии намерены восстановить и реставрировать к 9 мая легендарную «Катюшу», чтобы она смогла почувствовать в Параде Победы, сообщила пресс-служба ВВО.

В техническом подразделении ВВО, дислоцированном на территории Бурятии, полным ходом идет процесс восстановления бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши».

Мастерам уже удалось совершить первый самостоятельный выезд из бокса технической базы. Военные планируют, что в День Победы по главной улице Улан-Удэ проедут три восстановленных легендарных машины — танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и «Катюша».

БМ-13 впервые опробовали в боевых условиях 14 июля 1941 года, когда Батарея капитана Флерова обстреляла вражеские войска и технику на железнодорожном узле города Орша. Это оружие, по воспоминаниям ветеранов, наводило ужас на врага, а среди советских солдат стало легендой.