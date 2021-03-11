Бродячая собака напала на ребенка в Новосибирске

Бродячая собака напала на ребенка в Первомайском районе Новосибирска, видео инцидента появилось в социальных сетях.

Видео опубликовали в ночь на четверг в сообществе «Подслушано Первомайка». «Собака бегала на улице и напала на ребенка. Начала рвать и бросать ребенка в стороны», – написал автор ролика.

СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту случившегося. Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также «дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе».