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Собчак раскритиковала поздравление военными женщин в метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Телеведущая Ксения Собчак назвала неуместным поздравление военными новосибирских женщин с 8 марта в метро.

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили представительниц прекрасного пола на станции метро в Новосибирске. Увидеть военных в полной боевой экипировке, без оружия, но с цветами в руках, а также услышать, как играет военный духовой оркестр пассажиры метрополитена не ожидали, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Такое ощущение, что кроме милитаризма других тем нет. Даже из поздравлений к 8 марта делается смотр военных сил. Зачем они нарядились "в полную боевую экипировку", нападает что ли кто-то? Военный оркестр в метро и демонстрации приемов с оружием из той же оперы», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

По данным пресс-службы ЦВО, женщины по достоинству оценили поступок военнослужащих и взамен дарили им свои улыбки и слова благодарности.

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