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Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые впервые открыли каменистую планету, у которой можно спектральными методами изучить состав атмосферы. Объект расположен на расстоянии всего 26 световых лет от Земли.

Международные исследователи обнаружили уникальную планету Gliese 486b в созвездии Девы, пишет журнал Science. Планета имеет массу в 2,8 раза больше массы Земли, у нее есть атмосфера, состав которой можно изучить.

Для обнаружения атмосферы вокруг планет, ученые ищут незначительные изменения в спектре длин волн звезды в тот момент, когда планета проходит на ее фоне. Некоторые длины волн поглощаются или излучаются элементами атмосферы.

Gliese 486b совершает оборот вокруг местного красного карлика на расстоянии 2,5 миллиона километров. При этом она постоянно обращена к родительскому светилу одной стороной, из-за чего дневное полушарие раскалено до 430 градусов Цельсия.

По мнению ученых, измерение атмосферы Gliese 486b будет иметь большое значение для решения, стоит ли искать признаки жизни вокруг красных карликов. Для изучение атмосферы планируется использовать спектрограф.

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