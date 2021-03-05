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Лыжница Вяльбе дала оценку снятому про нее фильму «Белый снег»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wayne77 / CC BY-SA 4.0

Трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе оценила фильм «Белый снег», который в четверг вышел в широкий прокат. Лыжница призналась, что картина — практически подлинная история ее жизни.

Вяльбе принимала участие в работе над фильмом, консультируя режиссера Николая Хомерики. Также лыжница еще в декабре посмотрела фильм в том виде, к каком его увидели зрители на больших экранах.

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Фильм «Белый снег» повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте. И о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

«Без моего согласия фильма точно не было бы. Я думала всего дня два. Почему так быстро? После того как у меня спросили, на следующий вечер встретились с создателями фильма. Я поняла, что люди не хотят делать грязи и пошлости. Это желание — показать судьбу и жизнь человека, чтобы у родителей было желание привести ребенка в спортивную секцию», — рассказывала Вяльбе в прямом эфире Instagram «Чемпионата».

Российская лыжница отметила и неточности фильма. Например, она никогда не летала в Норвегии на вертолете, как это показано в фильме. А момент, когда в доме упала стена, который кажется выдумкой, на самом деле был в ее жизни.

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