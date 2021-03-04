Фильм «Белый снег»: реальная история легендарной чемпионки

Спортивная биографическая драма «Белый снег» режиссера Николая Хомерики стартовала на большом экране. Картина показывает непростой путь девочки Лены из Магадана, которой предстоит стать лучшей лыжницей 20 века — четырнадцатикратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей общего зачета Кубка мира. Прославленную спортсменку Елену Вяльбе в фильме сыграла актриса Ольга Лерман.

Сюжет: честные слезы

Фильм освещает реальные события, произошедшие в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская спортсменка Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти.

Имя Елены Вяльбе занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Норвежский город Тронхейм, где с 21 февраля по 2 марта 1997 года проходил чемпионат, стал эпицентром почти всех сцен фильма, его сценарий одобрила сама лыжница, назвавшая фильм «честным» взглядом.

Премьера в России: 4 марта 2021 года

Страна: Россия, кинокомпания Эго Продакшн

Жанр: спорт, драма, биография

Режиссер: Николай Хомерики

Актеры: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Вадим Андреев, Дарья Екамасова, Александр Клюквин, Анна Уколова

Продолжительность: 127 минут

Возраст: 6+

Создатели ленты уверяют, что фильм на 95% состоит из реальных воспоминаний Елены Вяльбе. Более того, многие сцены консультировала сама героиня и воспоминания вызвали у нее настоящие слезы.

Съемки: снова за лыжи

Елена Вяльбе присутствовала на съемках, принимала участие в корректировке и написании сценария, фактически была правой рукой режиссера Николая Хомерики. Неудивительно, что лента получилась практически документальная.

Героиню в фильме играют три актрисы — Ольга Лерман (взрослая Вяльбе), а еще Полина Ватага (Вяльбе-подросток) и Ангелина Вяльбе (Вяльбе-ребенок), она же внучка настоящей Елены Вяльбе, которая хочет стать лыжницей.

Фото: © кадр из фильма

Ольга Лерман родилась в солнечном Баку, поэтому ей пришлось с нуля привыкать к снегу — перед съемками она с большим трудом научилась кататься на лыжах. По словам актрисы, она переживала, что к моменту съемок будет не готова, но за полтора месяца ей удалось показать неплохие навыки.

В картине принимали участие двадцать профессиональных лыжниц, в том числе чемпионки и призеры мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Актер Федор Добронравов сыграл дедушку главной героини, а маму Вяльбе воплотила на экране Анна Уколова.

Фото: © кадр из фильма

Съемки «Белого снега» были практически завершены в марте 2020 года в Магадане, однако пандемия коронавируса ударила по планам, производство приостановили. В итоге окончательно работы закончились только летом.

Известно, что актеры шесть месяцев упорно тренировались на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина. В фильме играют музыкальные хиты того времени, а для эффектных кадров впервые использовали инновационное крепление камер. Осенью 2020 года вышел трейлер ленты.

Отзывы: слишком мало спорта

Портал «Критиканство» пока скуп на отзывы, но первые критики разочарованы — по их мнению, лента Николая Хомерики слишком концентрируется на личной жизни лыжницы, оставляя большой спорт вне фокуса камеры.

Критик Мария Токмашева отмечает, что «Белый снег» напоминает тягучий сериал выходного дня на российском телеканале. По ее мнению, сценарий ленты слишком идеализирован и мелодраматичен, а спортивный экшен весьма скучен.

Стоит ли смотреть

«Белый снег» явно снимался не для людей, которые хотят увидеть на большом экране спортивную биографию. Создатели сделали чересчур женское кино, в котором есть типичные мелодраматические повороты, угадываемые задолго до их демонстрации.

Из плюсов — вполне достоверная история легендарной спортсменки, хотя некоторые эпизоды придуманы сценаристами «для слезы». Лента разворачивает историю Вяльбе от детства и первых достижений до борьбы с чиновниками в статусе чемпионки.

Фото: © кадр из фильма

Увы, уже на середине картина становится скучной для зрителя, который жаждет зрелища и эмоций. «Белый снег» не способен реально развлечь или зацепить эмоционально, а посыл «жизнь — это борьба» слишком очевиден.

Хомерики пытается выжать из натуры все — в картине есть даже интересная сцена эпохи, когда Горбачев сообщает о распаде СССР. Картинка в фильме красивая и выверенная. Но этого мало, чтобы по-настоящему увлечь зрителя.

Фото: © кадр из фильма

«Белый снег» — стерильная и пафосная мелодрама про сильную женщину, снятая по мотивам реальных событий, которая пытается казаться спортивной драмой. Порекомендуем поклонникам таланта Елены Вяльбе. Оценка — шесть из десяти.