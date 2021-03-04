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Группа Little Big снова поборется за Евровидение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iliyaprusikin, instagram.com/iliyaprusikin

Участника для Евровидения от России будут выбирать с помощью зрительского голосования в прямом эфире Первого канала. Среди претендентов оказалась группа Little Big, сообщил журналистам гендиректор телеканала Константин Эрнст.

Зрителям нужно будет выбрать представителя России на конкурсе песни из нескольких музыкантов. Их точный список пока не сообщается. Но Эрнст отметил, что группа Little Big, которая должна была представлять страну на несостоявшемся из-за пандемии Евровидении-2020 также будет участвовать в отборе наравне с другими музыкантами.

«Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители», — цитирует ТАСС Константина Эрнста.

Ранее возможный шорт-лист претендентов на конкурс опубликовал Telelgram-канала Super. В перечне потенциальных участников оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Участника Евровидения от России выберут в прямом эфире Первого канала 8 марта по итогам зрительского голосования. Само Евровидение пройдет 18 и 22 мая в Роттердаме.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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