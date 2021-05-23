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Победитель Евровидения от радости порвал штаны на сцене. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Кадр из видео

Солист итальянской группы Maneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021.

На кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Но басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.

Maneskin — итальянская рок-группа, состоящая из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» с песней Zitti e buoni, которую и представили на «Евровидении».

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Культгид #Шоу-бизнес #Курьезы #Видеоновости
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