Победитель Евровидения от радости порвал штаны на сцене. ВИДЕО

Солист итальянской группы Maneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021.

На кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Но басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Maneskin — итальянская рок-группа, состоящая из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» с песней Zitti e buoni, которую и представили на «Евровидении».