НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Эксперты объяснили провал Манижи на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © кадр из видео
Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021. Группа поддержки певицы считает, что и это очень хороший результат. Но эксперты в сфере музыки и шоу-бизнеса все-таки нашли причины низкого результата России на конкурсе.

Победителя на Евровидении выбирали с помощью суммированной оценки профессионального жюри и зрителей от всех стран. По итогам голосования, Манижа получила 104 балла от профессионалов и 100 баллов от зрителей.

Прогнозы букмекеров на песенный конкурс точно сбылись относительно победителя. Но прогноз на Манижу нет. Вместо прогнозируемого 15 места она заняла девятую строчку. Музыкальные эксперты считают попадание в первую десятку успехом. Некоторые из них полагают, что Россия могла занять более высокие позиции, если бы не ряд причин.

Причины провала

Бывшие победители Евровидения Дмитрий Билан (победитель от России в 2008 году) и Александр Рыбак (победитель от Норвегии в 2010 году) предположили, что в выступлении Манижи не хватило души. Оба артиста отметили, что представительница России выступила блестяще, но именно выступление Италии их покорило искренностью и честностью.

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта уверен, что Манижа достойна победы, но этого не могло произойти из-за вмешавшейся в конкурс политики.

Юрий Аксюта: 
«Я не хочу сейчас проводить никаких параллелей, особенно политических. Но все равно они существуют. Так или иначе у нас есть сейчас ощущение какой-то несправедливости, неоцененности».

При этом стоит отметить, что профессиональное жюри оценило Манижу на 4 балла выше, чем зрители. Самые высокие оценки России поставили Азербайджан (12 балов), Молдова и Португалия (по 10 баллов). Ранее россиян на Евровидении поддерживала Белоруссия, но в этом году страну не допустили к конкурсу.

Продюсер Яна Рудковская, которая привела к победе на Евровидении Билана, увидела в провале Манижи две причины — моду и язык.

Яна Рудковская: 
«Спела на русском языке. Я сразу сказала: "Это колоссальнейший риск — туда ехать с русской песней". То есть все, что бы ты там ни сделал, хоть из штанов выпрыгни, а она выпрыгнула не из штанов, а из платья, извините за прямоту. И она все сделала, к ней вопросов нет. Вопрос к тому, что это была песня на русском языке».

Продюсер объяснила, что русский текст просто-напросто никто не понял. Отсюда и низкая оценка зрителей. И хотя победители Евровидения, группа из Италии Maneskin, тоже пели на родном языке, итальянский в отличие от русского — международный язык.

Еще Рудковская считает, что на Евровидении существуют свои тренды, но участники не всегда могут их угадать. В этом году был запрос на рок, поэтому Италия попала в самую точку.

Сама Манижа после выступления не смогла сдержать слез от поражения. Ведь в Роттердаме она была чуть ли не главной героиней — видео с ее выступлением собрало больше всего просмотров на YouTube, а песню жюри Евровидения признало лучшей на конкурсе.

«Для меня самое главное было — сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь», — сказала Манижа о своем выступлении.

Тема: Евровидение в Роттердаме
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Ставки на Манижу: кто победит на Евровидении-2021?
Россия на Евровидении: что ждет Манижу?
«Женская общественность» против песни Манижи: в чем суть конфликта
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заработал новый терминал аэропорта Кемерова
Новосибирский губернатор заработал на 1 млн меньше
Львица напала в цирке-шапито на дрессировщика
Выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
23 мая 12:15
(МСК)
Великобритания
Словакия
23 мая 12:15
(МСК)
Норвегия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
22 мая 20:15
(МСК)
Чехия 2
Швейцария 5
22 мая 20:15
(МСК)
Латвия 2
Казахстан 3
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • KEIbaton — 24 баллa
  • antibacila — 23 баллa
  • volmen — 21 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Самое обсуждаемое
50
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
23
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
21
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
17
Лавров положительно оценил первую встречу с Блинкеном
17
Цены на красную икру установили рекорд
Sibnet.Ru