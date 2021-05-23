Эксперты объяснили провал Манижи на Евровидении

Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021. Группа поддержки певицы считает, что и это очень хороший результат. Но эксперты в сфере музыки и шоу-бизнеса все-таки нашли причины низкого результата России на конкурсе.

Победителя на Евровидении выбирали с помощью суммированной оценки профессионального жюри и зрителей от всех стран. По итогам голосования, Манижа получила 104 балла от профессионалов и 100 баллов от зрителей.

Прогнозы букмекеров на песенный конкурс точно сбылись относительно победителя. Но прогноз на Манижу нет. Вместо прогнозируемого 15 места она заняла девятую строчку. Музыкальные эксперты считают попадание в первую десятку успехом. Некоторые из них полагают, что Россия могла занять более высокие позиции, если бы не ряд причин.

Причины провала

Бывшие победители Евровидения Дмитрий Билан (победитель от России в 2008 году) и Александр Рыбак (победитель от Норвегии в 2010 году) предположили, что в выступлении Манижи не хватило души. Оба артиста отметили, что представительница России выступила блестяще, но именно выступление Италии их покорило искренностью и честностью.

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта уверен, что Манижа достойна победы, но этого не могло произойти из-за вмешавшейся в конкурс политики.

Юрий Аксюта:

«Я не хочу сейчас проводить никаких параллелей, особенно политических. Но все равно они существуют. Так или иначе у нас есть сейчас ощущение какой-то несправедливости, неоцененности».

При этом стоит отметить, что профессиональное жюри оценило Манижу на 4 балла выше, чем зрители. Самые высокие оценки России поставили Азербайджан (12 балов), Молдова и Португалия (по 10 баллов). Ранее россиян на Евровидении поддерживала Белоруссия, но в этом году страну не допустили к конкурсу.

Продюсер Яна Рудковская, которая привела к победе на Евровидении Билана, увидела в провале Манижи две причины — моду и язык.

Яна Рудковская:

«Спела на русском языке. Я сразу сказала: "Это колоссальнейший риск — туда ехать с русской песней". То есть все, что бы ты там ни сделал, хоть из штанов выпрыгни, а она выпрыгнула не из штанов, а из платья, извините за прямоту. И она все сделала, к ней вопросов нет. Вопрос к тому, что это была песня на русском языке».

Продюсер объяснила, что русский текст просто-напросто никто не понял. Отсюда и низкая оценка зрителей. И хотя победители Евровидения, группа из Италии Maneskin, тоже пели на родном языке, итальянский в отличие от русского — международный язык.

Еще Рудковская считает, что на Евровидении существуют свои тренды, но участники не всегда могут их угадать. В этом году был запрос на рок, поэтому Италия попала в самую точку.

Сама Манижа после выступления не смогла сдержать слез от поражения. Ведь в Роттердаме она была чуть ли не главной героиней — видео с ее выступлением собрало больше всего просмотров на YouTube, а песню жюри Евровидения признало лучшей на конкурсе.

«Для меня самое главное было — сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь», — сказала Манижа о своем выступлении.