Первый канал опубликовал данные о просмотре Евровидения

Первый канал выступал официальным вещателем Евровидения-2021, трансляции шли в прямом эфире канала, на сайте и в социальных сетях.

По данным пресс-службы Первого канала, в общей сложности в прямом эфире и в записи Евровидение набрало более 20 миллионов просмотров.

Трансляции в Одноклассниках и ВКонтакте суммарно собрали более 12 миллионов просмотров от 6,5 миллиона зрителей. Из них более 5 миллионов просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов «Евровидения» 18 и 20 мая.

Выступление Манижи привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. Так первый полуфинал собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй. Чаще пользователи следили за трансляциями с помощью мобильных приложений соцсетей.

Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель

Манижа, представляющая Россию на Евровидении-2021, заняла на конкурсе девятое место. Победителем стала рок-группа Mаneskin из Италии. На втором месте Франция, на третьем — Швейцария.