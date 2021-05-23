Манижа заняла на Евровидении девятое место

Россия, как и прогнозировали букмекеры, не смогла победить на Евровидении -2021. Победителем же стала Италия.

По правилам Евровидения, оценку участникам выставляли профессиональное жюри и зрители. По итогам профессионального голосования победа досталась Швейцарии. Россия оказалась на восьмой строчке.

Далее были объявлены зрительские голоса. По его итогам победа досталась Италии, а Россия сместилась на девятое место.

Пятерка победителей на Евровидении-2021 выглядит так:

Италия (Maneskin с песней «Zitti E Buoni») — 524 балла Франция (Барбара Прави с песней «Voila») — 499 баллов Швейцария (Gjon's Tears с песней «Tout l'Univers») — 432 балла Исландия (Dai Freyr og Gagnamagni с песней «10 Years») — 378 баллов Украина (Go_A с песней «Shum») —364 балла

Манижа от России в общей сложности набрала 204 балла. 104 балла от профессионального жюри и 100 от зрителей. Самые высокие оценки России поставил Азербайджан, Молдова и Португалия.

Интересным стал тот факт, что участник от Великобритании, певец Джеймс Ньюман с песней «Embers» получил на Евровидении ноль баллов. Его выступление не оценили ни профессионалы, ни зрители. Зрители также отнеслись равнодушно к выступлениям Германии, Испании и Нидерландов.