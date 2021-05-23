НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Манижа заняла на Евровидении девятое место

Источник:
Sibnet.ru
139 1
Фото: © кадр из видео

Россия, как и прогнозировали букмекеры, не смогла победить на Евровидении -2021. Победителем же стала Италия. 

По правилам Евровидения, оценку участникам выставляли профессиональное жюри и зрители. По итогам профессионального голосования победа досталась Швейцарии. Россия оказалась на восьмой строчке.

Далее были объявлены зрительские голоса. По его итогам победа досталась Италии, а Россия сместилась на девятое место.

Пятерка победителей на Евровидении-2021 выглядит так:

  1. Италия (Maneskin с песней «Zitti E Buoni») — 524 балла
  2. Франция (Барбара Прави с песней «Voila») — 499 баллов
  3. Швейцария (Gjon's Tears с песней «Tout l'Univers») — 432 балла
  4. Исландия (Dai Freyr og Gagnamagni с песней «10 Years») — 378 баллов
  5. Украина (Go_A с песней «Shum») —364 балла

Манижа от России в общей сложности набрала 204 балла. 104 балла от профессионального жюри и 100 от зрителей. Самые высокие оценки России поставил Азербайджан, Молдова и Португалия.

Интересным стал тот факт, что участник от Великобритании, певец Джеймс Ньюман с песней «Embers» получил на Евровидении ноль баллов. Его выступление не оценили ни профессионалы, ни зрители. Зрители также отнеслись равнодушно к выступлениям Германии, Испании и Нидерландов.



Тема: Евровидение в Роттердаме
Ставки на Манижу: кто победит на Евровидении-2021?
Россия на Евровидении: что ждет Манижу?
«Женская общественность» против песни Манижи: в чем суть конфликта
Организаторы Евровидения опубликовали порядок выступлений стран
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Львица напала в цирке-шапито на дрессировщика
Выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы
«Вектор» увеличил производство вакцины до миллиона доз
Житель Новосибирска задушил знакомого в гараже и спрятал тело
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
23 мая 12:15
(МСК)
Великобритания
Словакия
23 мая 12:15
(МСК)
Норвегия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
22 мая 20:15
(МСК)
Чехия 2
Швейцария 5
22 мая 20:15
(МСК)
Латвия 2
Казахстан 3
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • KEIbaton — 24 баллa
  • antibacila — 23 баллa
  • volmen — 21 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Кремль признал полезной компьютерную игру Dota 2
Россиянам предсказали летний дефицит бензина
Летчики случайно катапультировались из Су-30СМ
Топ комментариев

Uynachalnica

Поэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...

dimak123

Никто не берет её потому что продается в основном пересоленная или проквашенная и за такие бабки.

Uynachalnica

Россияне должны этим гордиться! Хорошо живем!

west_nik

Да, " День косоворотки" - звучало бы смешно) Но в театре кукол, любой праздник к месту. Мёртвых персонажей,...
Sibnet.Ru