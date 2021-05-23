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Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео
Итальянская рок-группа Mаneskin стала победителем Евровидения-2021. Именно Италии букмекеры прогнозировали победу. А в оценке России они ошиблись, Манижа вместо 15 строчки заняла девятую. Почему в песенном конкурсе выиграла рок-группа и как оценивают выступление Манижи в России?

Итоги Евровидения не стали сюрпризом. В первую пятерку вошли именно те страны, шансы на победу которых высоко оценивали. Первое и второе места распределились точно по прогнозу букмекеров — Италия и Франция.

На третьем месте Швейцария, которой прогнозировали пятую строчку, на четвертом — Исландия. Ей пророчили шестое место. Пятое место заняла Украина, как и было указано в букмекерском прогнозе. А Мальта, один из фаворитов конкурса, оказалась только на седьмом месте.

Победил рок

Италию на Евровидении представляла рок-группа Mаneskin. Музыканты выступили на конкурсе с песней «Zitti E Buoni». По итогам голосования, Mаneskin набрали 524 балла. Отрыв от Франции составил 25 баллов.

Рок-группа Mаneskin получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. Для Италии эта третья победа в истории Евровидения. Ранее страна побеждала в 1990 и 1964 годах.

Победу Италии оценил норвежский музыкант Александр Рыбак, который выиграл Евровидение в 2010 году. «Душа победила», — сказал он в эфире Первого канала, отметив, что тоже болел за Италию.

Манижу подвела песня

Манижа на Евровидении выступила с песней «Русская женщина». Она спела на русском языке. Последний раз на европейском конкурсе так делала группа «Тату» в 2003 году. Дуэт тогда занял третье место.

По итогам Евровидения Россия получила 104 балла от профессионального жюри и заняла восьмое место. Но после оглашения зрительских баллов, которых Манижа получила всего 100, позиция сместилась на девятое место.

«Для меня самое главное было — сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь», — сказала Манижа о своем выступлении.

Певица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах. И пообещала продолжить эту тему в своем дальнейшем творчестве.

Продюсер Первого канала Юрий Аксюта считает, что для Манижи попадание в десятку — очень хороший результат. Но предположил, что такое место Россия получила не совсем заслуженно.

«Я не хочу сейчас проводить никаких параллелей, особенно политических. Но все равно они существуют. Так или иначе у нас есть сейчас ощущение какой-то несправедливости, неоцененности. Хотя это все писано по воде вилами», — сказал Аксюта.

Продюсер Яна Рудковская, которая привела к победе на Евровидении Дмитрия Билана в 2008 году, решила, что девятое место в случае Манижи — отличный результат. Но она уверена, что петь на конкурсе на русском языке — уже большой риск. Именно это, по ее мнению, не позволило певице занять более высокую строчку.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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