Жители Кузбасса раскритиковали будущий памятник медработникам

Жителям Кузбасса предложили решить, каким будет памятник медработникам, борющимся с коронавирусом — многие высказались, что представленные работы не имеют никакого отношения к работе врачей.

Голосование запущено на сайте Министерства здравоохранения Кузбасса. Представлены три работы, набравшие большинство голосов членов жюри, также есть вариант «Против всех».

Кузбассовцы, в том числе медики, в комментариях в Instagram местного Минздрава раскритиковали предложенные варианты.

«Я медик. Варианты как космонавты. Не похожи на реалии», «Представленные в финале работы, не имеют ничего общего с медициной», «В ковидарии не так страшно было, как от вида этих скульптур», «Третья скульптура скорее памятник сюрреализму или японским головоломкам, о медиках не возникает даже мысли. Да и два других проекта как из дурного фильма ужасов об инопланетянах...» — написали пользователи.