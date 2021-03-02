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США в течение суток ударят по России санкциями за Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Администрация президента США Джо Байдена решила во вторник, 2 марта ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщают американские СМИ.

Белый дом будет вводить санкции в тесной координации с Европейским союзом, приводит, приводит ТАСС материал CNN. Ограничительные меры разработаны в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, отмечает Reuters.

Белый обсуждает возможность введения единого блока санкций и по ситуации с Навальным, и по приписываемой России хакерской атаке на США.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Москва категорически отвергает версию Вашингтона о причастности к хакерским атакам. Эти обвинения — голословны и «являются продолжением слепой русофобии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

west_nik

Почему она не работает? Выборы закончились, пора трудиться как это делают все жители Беларуссии...
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