США в течение суток ударят по России санкциями за Навального

Администрация президента США Джо Байдена решила во вторник, 2 марта ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщают американские СМИ.

Белый дом будет вводить санкции в тесной координации с Европейским союзом, приводит, приводит ТАСС материал CNN. Ограничительные меры разработаны в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, отмечает Reuters.

Белый обсуждает возможность введения единого блока санкций и по ситуации с Навальным, и по приписываемой России хакерской атаке на США.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Москва категорически отвергает версию Вашингтона о причастности к хакерским атакам. Эти обвинения — голословны и «являются продолжением слепой русофобии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.