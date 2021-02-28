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Запретить вылов касаток и дельфинов призвали в Госдуме

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев, что со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев.

Документ предполагает полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях. «Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах», — цитируют «Известия» депутата.

По словам Бесараб, лечебный эффект дельфинотерапии «не подтверждается ученым сообществом». Принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев, считает она.

Многих животных уже нельзя реабилитировать, поэтому такие учреждения не исчезнут сразу, но пополнять их будет нельзя, отметила Бесараб.

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