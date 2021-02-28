Родственники мэра Томска попросили пустить их в палату

Родственники находящегося под следствием мэра Томска Ивана Кляйна, перенесшего операцию, попросили дать им доступ в палату больного, чтобы ухаживать за ним, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева.

Кляйн был прооперирован в НИИ Онкологии 25 февраля, ему удалили опухоль левой почки и надпочечника. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи подтвердили, что пациенту необходим послеоперационный уход. Как правило, послеоперационный уход осуществляют родные и близкие прооперированных пациентов, так как медицинского персонала в штате отделения для этих целей не предусмотрено.

«Лечащим врачом было подготовлено ходатайство в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета по Томской области с просьбой разрешить родным пациента Ивана Кляйна на 5-7 дней доступ в палату для обеспечения послеоперационного ухода!» — приводятся слова Вихлянцевой в Telegram-канале «Дело Кляйна».

По ее словам, ситуация осложнена тем, что обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело направлено в суд, в связи с чем до сих пор нет понимания, кто должен принимать решение и дать доступу в палату к пациенту.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного по той же статье, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.