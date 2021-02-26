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Навального этапировали в неизвестном направлении

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Алексея Навального этапировали из столичного СИЗО-1 в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Его увезли из СИЗО в колонию, в какую — не знаю», — сказала Меркачева ТАСС.

Защита Навального сообщила, что его этапировали из СИЗО. По словам адвоката, Ольги Михайловой, в СИЗО отказались говорить, в каком направлении убыл Навальный.

Ранее в ОНК говорили, что Навальный будет этапирован в колонию Центрального федерального округа.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.

Позднее ему зачитали в срок время, проведенное в домашнем аресте. По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.

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