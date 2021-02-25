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Пьяный полицейский в Бурятии врезался в столб, погибла девушка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейский в Бурятии выпил пива 23 февраля и врезался на машине в столб, в результате ДТП погибла девушка-пассажир.

На сессии Народного Хурала Бурятии в четверг депутат от КПРФ Баир Цыренов спросил главу регионального управления МВД Олегу Кудинову о ДТП в селе Кижинга с участием следователя полиции.

«Добросовестно работал, но после работы 23 февраля выпил пива, сел за руль, попросили довезти, не справился с управлением, произошла такая трагедия. Никто это не скрывает», — сказал Кудинов.

Позже на сайте СУ СК по Республике появилась информация о том, что 27-летний водитель Toyota Mark-II врезался в столб. Погибла пассажир — 21-летняя девушка, еще два пассажира девушка и парень получили травмы.

За рулем был сотрудник полиции по Кижингинскому району. Он признал свою вину и сказал, что после совершения ДТП сам остановил случайно проезжающий мимо автомобиль скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

МВД по региону проводит внутреннюю проверку и может по ее результатам уволить мужчину.

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