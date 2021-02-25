Ученые нашли самый древний случай чумы в Сибири

Ученые нашли в налете на зубах древнего человека в Прибайкалье следы заражения бактерией, переносящей чуму, это самый древний случай заражения болезнью в Сибири, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.

Исследовав геном 40 человек, живших 16,9 тысячи до 550 лет назад в Северо-Восточной Азии, международная группа ученых обнаружила азиатских предков палеоэскимосов — народов, населявших Арктический регион от Чукотки до Северной Америки и Гренландии.

Следы присутствия бактерии чумной палочки (Yersinia pestis) — возбудителя опасного и высокозаразного инфекционного заболевания чумы — удалось обнаружить в одном из самых северных регионов земного шара благодаря останкам человека, проживавшего в районе реки Колыма в бронзовом веке. По образцу из Прибайкалья удалось зафиксировать самый древний случай заражения этой бактерией.

По словам ученых, неопровержимые свидетельства заражения смертельно опасной бактерией присутствовали в налете на зубах. Останки пострадавшего от чумной палочки человека ученые датировали четвертым тысячелетием до нашей эры, предположив, что в тот период на территории Сибири вполне могла бушевать пандемия этого заболевания, ведь в древнейшие времена смертность от чумы была огромной.

«Они (останки) представляют большой интерес для дальнейшего изучения миграций, генетических особенностей и, возможно, заболеваний, с которыми сталкивались древнейшие жители российского севера на протяжении тысячелетий», — отметил ученый.

По его словам, судя по первым этапам исследований, различные человеческие популяции динамично перемещались по этому региону и так же активно смешивались на протяжении всего периода голоцена. Некоторая часть генома этих древних людей до сих пор живет в их далеких потомках — коренных жителях Красноярского края, Иркутской области и Якутии.