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Жительницу Забайкалья с редкой патологией мозга спасли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр им. Мешалкина

Хирурги новосибирского центра Мешалкина спасли 38-летнюю жительницу Забайкальского края с редкой патологией головного мозга, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

К специалистам клиники заочно обратилась пациентка из Петропавловска-Забайкальского. Выяснилось, что 38-летней женщине нужна госпитализация.

«Данные магнитно-резонансной томографии указывали на наличие двух врожденных патологий головного мозга – артериовенозной мальформации (аномального переплетения патологически измененных кровеносных сосудов) и каверномы (новообразования в виде клубка сосудов, заполненных кровью), грозящих риском разрыва с формированием внутричерепного кровоизлияния», – говорится в сообщении.

Кроме того, кавернома создала предпосылки для образования эпилептически активного очага в мозге. У женщины были эпилептические приступы.

«Все началось с периодических головных болей, которым я не придавала значения. Постепенно их интенсивность нарастала, но я не спешила обращаться к врачам, пока члены семьи не стали замечать странности в моем поведении: я начала путаться во времени, забывала, куда и зачем иду», – рассказала пациентка.

Сначала женщине сделали эндоваскулярную эмболизацию – малоинвазивную операцию, суть которой заключается в выключении патологически измененного сосуда из кровотока – артериовенозной мальформации. Вмешательство позволило довести объем мальформации до размеров, пригодных для лучевого лечения.

«Вторым этапом мы выполнили одномоментное микрохирургическое удаление каверномы, расположенной в левой височной доле, и сформированного ею эпилептически активного очага», – объяснил нейрохирург Дмитрий Кислицин.

После вмешательства у пациентки прекратились эпилептические приступы, она готовится к выписке. Заключительным этапом лечения станет курс лучевой терапии.

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