Вождь индейцев призвал переименовать Jeep Cherokee

Вождь народа чероки Чак Хоскин-младший призвал компанию Jeep отказаться от использования названия его национальности при производстве автомобилей марки Cherokee.

«Категорически неправильно использовать наше название для торговли машинами», — сказал Хоскин в интервью CNN, аргументировав свою позицию тем, что для многих людей само существование народа с таким названием в итоге кажется нереальным.

По его словам, индейцы появились задолго до компании Jeep и других корпораций, которые взяли название племени, пользуясь им ради коммерческой выгоды. При этом чероки до сих пор ведут активную деятельность в ряде штатов — в основном в Оклахоме, Калифорнии и Техасе.

Компания-производитель уже заявила, что используют такое название для своих моделей авто, чтобы уважать и прославлять племя чероки. Jeep пока не готов переименовывать одно из самых популярных семейств.

Чероки — коренной народ США, большая часть представителей которого проживают на юге и западе страны. По данным племенного правительства чероки на 2018 год, в Соединенных Штатах проживают примерно 365 тысяч представителей этой национальности.