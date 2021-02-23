Юлия Навальная вернулась в Россию

Жена политика Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Россию, отказавшись при этом прокомментировать свою поездку.

Telegram-канал «112» опубликовал кадры, на которых видно, как Навальная идет по аэропорту. Как утверждает издание, она прилетела из Франкфурта-на-Майне. Сама Навальная никак не комментировала свой прилет.

На опубликованных кадрах видно, как Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы журналистов о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

Жена оппозиционера ранее летала в Германию. По данным журнала Der Spiegel, она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит носил частный характер. Другие подробности не сообщались.

Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ также не комментировали официальные немецкие ведомства.