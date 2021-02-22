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Тихановская признала поражение белорусской оппозиции «на улицах»

Источник:
ТАСС
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Фото: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / CC BY 2.0

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах — участникам акция протестов нечего было противопоставить насилию властей .

«Я должна признать, что мы проиграли улицу», — цитирует ТАСС Тихановскую. Причиной этому она назвала «отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов».

«У них [силовиков Белоруссии] есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент — да, как представляется, мы проиграли», — констатировала экс-кандидат в президенты, которая сейчас находится за пределами страны.

По ее словам, «белорусы устали», «они боятся». Стратегия «состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной», отметила Тихановская.

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