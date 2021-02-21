Жириновский призвал ввести предельный вес для россиян

Вес жителей России следует ограничить 80 килограммами, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но чиновники почему-то могут весить на 20 килограммов больше.

По его политика, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их «лечение и диету».

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — уточнил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов.

«Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — возмутился парламентарий.

При этом глава ЛДПР указал, что не говорит об увольнении людей, а призывает вести здоровый образ жизни. Например, сам он напомнил, что похудел почти на 10 килограммов.