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Жириновский призвал ввести предельный вес для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Вес жителей России следует ограничить 80 килограммами, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но чиновники почему-то могут весить на 20 килограммов больше.

По его политика, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их «лечение и диету».

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — уточнил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов.

«Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — возмутился парламентарий.

При этом глава ЛДПР указал, что не говорит об увольнении людей, а призывает вести здоровый образ жизни. Например, сам он напомнил, что похудел почти на 10 килограммов.

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Sick Katze

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ivanbak

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pepelmetal

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Sick Katze

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