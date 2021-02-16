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Россия подразнит НАТО в Индийском океане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морские учения Ирана и России стартовали в северной части Индийского океана, маневры кораблей начались 16 февраля, следует из публикации на официальном сайте иранской армии.

«Эти учения будут вторыми маневрами Ирана и России на юге страны, целью которых является обеспечение безопасности в северной части Индийского океана», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что проведение мощным военно-морским флотом России учений с военно-морскими силами армии Ирана и Корпусом стражей исламской революции несет «ясное послание» потенциальным противникам.

В конце декабря 2019 года состоялись военно-морские учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности», в ходе маневров было отработано взаимодействие при проведении боевых и спасательных операций. Тогда представители НАТО раскритиковали проведение трехсторонних учений.

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