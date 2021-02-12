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Палку-блевалку создал красноярский художник. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Эпатажный художник из Красноярска Василий Слонов создал арт-объект «палку-блевалку», которая должна войти в список народных гаджетов, вроде скатерти-самобранки, сообщил Слонов в соцсетях.

«В Русской сказительной культуре есть много самобытных, очень странных, и уникальных гаджетов. Например, скатерть-самобранка, меч-кладенец, палочка-выручалочка, яблоко на блюдце, клубок-проводник и тд. И вот настало время добавить нечто в нашу материальную культуру и разговорную сокровищницу… Возрадуйтесь соотечественники, теперь у нас есть "палка-блевалка"», — написал в Instagram Слонов.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.


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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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