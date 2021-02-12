Палку-блевалку создал красноярский художник. ФОТО

Эпатажный художник из Красноярска Василий Слонов создал арт-объект «палку-блевалку», которая должна войти в список народных гаджетов, вроде скатерти-самобранки, сообщил Слонов в соцсетях.

«В Русской сказительной культуре есть много самобытных, очень странных, и уникальных гаджетов. Например, скатерть-самобранка, меч-кладенец, палочка-выручалочка, яблоко на блюдце, клубок-проводник и тд. И вот настало время добавить нечто в нашу материальную культуру и разговорную сокровищницу… Возрадуйтесь соотечественники, теперь у нас есть "палка-блевалка"», — написал в Instagram Слонов.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.