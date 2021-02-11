Депутаты попросят разрешить движение по «выделенке» ночью

Водителей, выехавших на выделенную полосу для общественного транспорта ночью или для объезда препятствия, не должны штрафовать, такой законопроект предложит ЛДПР, сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram.

По действующему КоАП штраф за движение или остановку на полосе для маршрутного транспорта составляет 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей.

«В чем вина обычного водителя, кратковременно выехавшего на эту полосу только для объезда внезапного препятствия или воспользовавшегося свободной выделенкой, например, ночью? Где помеха для общественного транспорта?» — написал Нилов в Telegram.

Депутаты предлагают дополнить КоАП примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу «в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия».

В правительстве данную инициативу не поддержали. Согласно заключению комиссии кабмина по законопроектной деятельности, сейчас правила дорожного движения не исключают возможности применения знака «Полоса для маршрутных транспортных средств» совместно со знаками, уточняющими или ограничивающими его действие.