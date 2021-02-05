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Путин посмертно наградил красноярских пожарных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил троих пожарных, погибших на складе в Красноярске, за мужество и отвагу.

Старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев посмертно награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, сообщается на портале правовой информации.

Пожар вспыхнул в здании склада автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина в Красноярске в среду, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля склада. Внутри находился мужчина, трое пожарных погибли, пытаясь спасти его, но и он также не выжил.

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