Путин посмертно наградил красноярских пожарных

Президент России Владимир Путин посмертно наградил троих пожарных, погибших на складе в Красноярске, за мужество и отвагу.

Старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев посмертно награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, сообщается на портале правовой информации.

Пожар вспыхнул в здании склада автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина в Красноярске в среду, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля склада. Внутри находился мужчина, трое пожарных погибли, пытаясь спасти его, но и он также не выжил.