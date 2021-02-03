Иркутский СПА-центр заплатит клиенту 150 тыс. за рану на голове

Иркутянин отсудил у СПА-центра «Место под солнцем» 150 тысяч рублей за то, что ударился об лестницу в бассейне и рассек голову, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Как следует из материалов дела, мужчина с семьей отдыхал в СПА-центре «Место под Солнцем» и при погружении в бассейн ударился головой о находящуюся под водой ступень с вертикальным углом, которую не было видно. В результате иркутянин рассек голову до кости.

Кировский районный суд отказался назначать компенсацию, так как истец нарушил правила СПА-центра – нырять в бассейн там запрещено. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с Кировским районным судом.

«Из представленной ответчиком видеозаписи установлено, что в момент получения травмы мужчина не нырял и не прыгал с бортиков в бассейн, а спускался по лестнице для погружения в воду. Кроме того, не доказана доступность правил для ознакомления с ними, отсутствуют какие-либо таблички, предупреждающие о наличии опасности в виде вертикального выступа в чаше бассейна, о который можно удариться при погружении в воду, на момент травмирования истца», – сказано в сообщении областного суда.

Было установлено, что предприниматель не обеспечил получение потребителями безопасной услуги. В результате суд назначил СПА-центру штраф в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.