Суд рассмотрит замену Навальному условного срока на реальный

Симоновский районный суд Москвы во вторник, 2 февраля начнет рассматривать представление ФСИН о назначении Алексею Навальному реального срока вместо условного, к которому он был приговорен по делу «Ив Роше».

Навального доставят на заседание из «Матросской тишины», куда он помещен после задержания в аэропорту по прилете из Германии (17 января). Перед судебным заседанием оппозиционеру дадут пообщаться с адвокатами, чтобы выработать позицию.

По условиям испытательного срока оппозиционер был обязан не реже двух раз в месяц являться в Уголовно-исполнительную инспекцию. В конце декабря ФСИН завила, что осужденный неоднократно нарушил это требование, и объявила его в розыск. Затем ведомство обратилось в суд с представлением о замене условного срока на реальный. Генпрокуратура поддержала требование ФСИН и указала, что Навальный многократно «уклонялся от контроля».

Заседание суда будет выездным, оно пройдет во вместительном зале апелляционного корпуса Мосгорсуда — из-за большого количества заявок от журналистов, пояснила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Ульяна Солопова. По ее словам, перенос обеспечит исполнение принципа гласности и открытости судопроизводства.

В случае, если суд согласится с требованиями ФСИН и Генпрокуратурой, Навальному грозит лишение свободы на срок 3,5 года за вычетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО.

Уголовная история Навального

Уже десять лет видеоблогер и оппозиционный политик Навальный, в разные периоды являющийся также участником и совладельцем различных бизнес-структур, фигурирует в целом ряде уголовных дел как свидетель и обвиняемый.

На текущий момент реальный срок грозит Навальному по делу «Ив Роше» (о хищении более 30 миллионов рублей), по которому его ранее приговорили к 3,5 годам условно и установили испытательный срок, который в 2017 году продлили до конца декабря 2020 года.

На испытательном сроке Навальный оказался фигурантом нового уголовного дела — о клевете, порочащей честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. А 29 декабря Следственный комитет возбудил против политика еще одно дело — о мошенничестве в особо крупном размере. Сам Навальный называет все дела против себя политически мотивированными и сфабрикованными.