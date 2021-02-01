Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro

Китайский производитель выпустит сразу две версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, уверены инсайдеры. Кроме стандартной модели на рынок выйдет более дорогая Xiaomi Mi 11 Pro+.

Прототип продвинутого флагмана оснащен дисплеем разрешением 2K с частотой обновления изображения 120 Гц, который имеет изгибы с четырех сторон. Фронтальная камера врезана в экран.

Xiaomi Mi 11 Pro+ поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 67 Вт и оснащен аккумулятором с повышенной емкостью, пишет известный инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo.

При этом пока неясно, получит ли Xiaomi Mi 11 Pro+ более современную систему камер, как это часто бывает с «плюсовыми» версиями китайского производителя. Ожидается, что оба смартфона выйдут одновременно в начале или середине марта.