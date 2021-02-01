НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro

Источник:
Gizmochina
236 0
Фото: © Xiaomi

Китайский производитель выпустит сразу две версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, уверены инсайдеры. Кроме стандартной модели на рынок выйдет более дорогая Xiaomi Mi 11 Pro+.

Прототип продвинутого флагмана оснащен дисплеем разрешением 2K с частотой обновления изображения 120 Гц, который имеет изгибы с четырех сторон. Фронтальная камера врезана в экран.

Xiaomi Mi 11 Pro+ поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 67 Вт и оснащен аккумулятором с повышенной емкостью, пишет известный инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo.

При этом пока неясно, получит ли Xiaomi Mi 11 Pro+ более современную систему камер, как это часто бывает с «плюсовыми» версиями китайского производителя. Ожидается, что оба смартфона выйдут одновременно в начале или середине марта.

Еще по теме
Xiaomi запатентовала лечебные смарт-очки
Xiaomi Mi 11 Pro получит рекордный 120-кратный зум
Xiaomi представила станцию дистанционной зарядки
Xiaomi выпустила портативный пылесос
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин на кладбище ответил критикам Ельцина
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro
Подробности
•
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать группу Дятлова?
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Соратник Виссариона заявил о пытках в СИЗО Новосибирска
Сибирь 01.02.2021 18:38
Мэра Томска оставили в СИЗО до весны
Сибирь 01.02.2021 17:40
Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус
Сибирь 01.02.2021 17:18
Выживший при сходе лавины подросток уедет к бабушке в Липецкую область
Сибирь 01.02.2021 16:31
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6577
США похитили российский «Панцирь»
2985
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
2975
Названы самые страшные компьютерные игры
2698
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин на кладбище ответил критикам Ельцина
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
47
О любви и нравах
84
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
50
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
Sibnet.Ru