Полиция Новосибирска сообщила точное число задержанных на митинге

Несогласованный митинг в поддержку Навального в Новосибирске традиционно закончился задержаниями. На этот раз полиция сообщила их точное число.

«В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, всего в несогласованной акции протеста приняли участие 1300 человек. Получается, что с митинга в полицию забрали более 10% всех протестующих.

Это уже второй несанкционированный митинг в Новосибирске в поддержку оппозиционера. Он прошел достаточно спокойно, обошлось без провокаций. Но в этот раз полиция переиграла митингующих, перекрыв центр города. От этого собравшиеся протестовать люди около 2,5 часов ходили по улицам отдельными группами и не долго не могли найти место, где бы развернулся сам митинг.

Акции протеста прошли во всех крупных городах России. Их основная цель — выразить несогласие с арестом политика Алексея Навального, которого задержали 17 января.