Травников рассказал о презрении к Навальному

Новосибирский губернатор Андрей Травников на пресс-конференции во вторник рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному и акциях в его поддержку.

Навального арестовали на 30 суток за нарушение режима условного заключения. В субботу, 23 января, в крупных городах России, в том числе и Новосибирске, прошли массовые несанкционированные акции протеста.

«У меня к господину Навальному двоякое чувство – презрение и жалость. Презрение к тому, что человек, который попытался нападать на нашего национального лидера, который сделал очень многое – конечно же, другого чувства у меня, как у патриота, не вызывает», – рассказал журналистам Травников.

По его мнению, участники протестных акций в субботу «клюнули на предложения манипулятора», также Травников высказал убеждение, что Навальный действует под влиянием своих покровителей из-за рубежа.

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«Как политический деятель он соизмеримо ниже президента. Это все равно, что сравнивать моську и слона. До президента ему как до Луны или как до Пекина ползком», – добавил новосибирский губернатор.

В субботу участники митинга отмечали, какое количество полицейских собралось охранять порядок. Травников отметил, что «оценил работу правоохранительных органов» на несанкционированной акции.