Самка мандрилов в зоопарке Новосибирска установила матриархат

Матриархат установился в семье обезьян-мандрилов после
смерти вожака, теперь вся стая слушается самку Найвале, сообщает пресс-служба
Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
В 2008 году в Новосибирский зоопарк привезли самца по кличке
Юниор и двух самок, Найвале и Мар. Мандрилы живут группами, во главе каждой из
них стоит самец-вожак. На протяжении пяти лет Юниор жил со своим гаремом. Когда
самец умер, главной в семейной группе стала самка Найвале.
Найвале старше всех остальных и самая опытная. Чуть позже в
группе появился молодой самец Адольф, но вожаком он пока не стал. Сейчас у
мандрилов матриархат. Биологи считают, что со временем все может измениться.
Найвале хорошо справляется с ролью главы группы.
«Когда зоотехникам нужно перевести мандрилов в смежный вольер,
одной фразы – "Найвале, давай переводи всех!" — вполне достаточно. Она быстро
дает команду всей группе, и буквально через несколько секунд мандрилы
освобождают вольер для уборки», — говорится в сообщении.
У мандрилов строгая социальная иерархия. Есть не только отношения «вожак и все остальные». У каждого животного в группе свое место, своя роль. Так, самка Мар находится на позиции самой младшей. Она ведет себя скромнее всех остальных, последней подходит к корму. При этом она ни в коем случае не изгой, она – член семейной группы и постоянно общается с остальными: Адольфом, Найвале и Майей.
Мандрилы – самые крупные из всех не человекообразных обезьян. Вид распространен
в западной части Центральной Африки, находится под угрозой исчезновения.
Новосибирский зоопарк принимает участие в международной программе по исследованию
и сохранению мандрилов.