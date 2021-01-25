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Самка мандрилов в зоопарке Новосибирска установила матриархат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский зоопарк

Матриархат установился в семье обезьян-мандрилов после смерти вожака, теперь вся стая слушается самку Найвале, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

В 2008 году в Новосибирский зоопарк привезли самца по кличке Юниор и двух самок, Найвале и Мар. Мандрилы живут группами, во главе каждой из них стоит самец-вожак. На протяжении пяти лет Юниор жил со своим гаремом. Когда самец умер, главной в семейной группе стала самка Найвале.

Найвале старше всех остальных и самая опытная. Чуть позже в группе появился молодой самец Адольф, но вожаком он пока не стал. Сейчас у мандрилов матриархат. Биологи считают, что со временем все может измениться. Найвале хорошо справляется с ролью главы группы.

«Когда зоотехникам нужно перевести мандрилов в смежный вольер, одной фразы – "Найвале, давай переводи всех!" — вполне достаточно. Она быстро дает команду всей группе, и буквально через несколько секунд мандрилы освобождают вольер для уборки», — говорится в сообщении.

У мандрилов строгая социальная иерархия. Есть не только отношения «вожак и все остальные». У каждого животного в группе свое место, своя роль. Так, самка Мар находится на позиции самой младшей. Она ведет себя скромнее всех остальных, последней подходит к корму. При этом она ни в коем случае не изгой, она – член семейной группы и постоянно общается с остальными: Адольфом, Найвале и Майей.

Мандрилы – самые крупные из всех не человекообразных обезьян. Вид распространен в западной части Центральной Африки, находится под угрозой исчезновения. Новосибирский зоопарк принимает участие в международной программе по исследованию и сохранению мандрилов.

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