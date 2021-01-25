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Россию исключили из международной лунной программы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сказал РИА Новости источник.

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В рамках лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции. Позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль.

России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия как Международная космическая станция.

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