Дмитрий Рогозин: «Космос из топора не сваришь»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запас прочности, остававшийся у отечественной космической отрасли с советских времен, полностью исчерпан. Теперь сохранить лидерство России в космосе поможет только реальная техническая революция, план которой у Роскосмоса уже есть.

«Мы катились вниз по горочке, используя созданное отцами и дедами, великими основателями советской космонавтики. Но этот багаж закончился, — сказал Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС. — Если мы хотим, чтобы Россия сохранила за собой лидерство в космосе, нам нужна реальная техническая революция».

По его словам, во-первых, требуется кардинальная реконструкция технологической базы. Поэтому так важен космодром Восточный, возводящийся в Амурской области. Это современная стартовая площадка обеспечит запуск всех ракет — от легких до сверхтяжелых.

Во-вторых, необходим переход на кардинально новую ракетно-космическую технику с полным отказом от «морально устаревшего наследия прошлого». Большие надежды Роскосмос связывает с новыми принципами работы средств выведения.

«Приступили к созданию метановых двигателей и ракеты в самом востребованном среднем классе, которая придет на смену "королёвской семерке" — легендарному "Союзу-2". Новая ракета получила название "Амур", и она станет действительно многоразовой», — пояснил Рогозин. Он добавил, что техника должна быть еще более надежна и экономически эффективна, а значит — высококонкурентна.

Три направления

Рогозин отметил, что Роскосмос работает по трем направлениям. Первое — безусловное и безукоризненное обеспечение безопасности и обороноспособности страны, оснащение вооруженных сил стратегическим ядерным потенциалом. Речь идет о баллистических стратегических ракетах и орбитальной группировке, действующей в интересах Минобороны.

#Космос Тяжелые планы: зачем Россия строит «царь-ракету»

«Вторая тема — социально-экономическая. Повышение качества жизни в огромной, разбросанной по часовым поясам стране», — уточнил глава Роскосмоса. К этому относится интернет, цифровое телевидение, дистанционное зондирование Земли, ГЛОНАСС-навигация и многое другое.

Третье направление — высокая наука. «Что у нас осталось после сокращения бюджета? В прошлом году мы успешно запустили уникальную космическую обсерваторию "Спектр-РГ", которая уже присылает снимки звездного неба. Она работает на расстоянии полутора миллионов километров от Земли в точке Лагранжа. Это хороший опыт, но его мало», — сказал Рогозин.

Единая космическая программа

Большой проблемой российского космоса долгое время была несогласованность отраслевых программ. В итоге отрасль теряла в эффективности и средствах. Роскосмос разработал единую комическую госпрограмму, где все расписано в деталях на годы вперед. Сейчас госкорпорация защищает объем ее финансирования.

«Это и инвестиционные проекты, и развитие ГЛОНАСС, и дальнейшее обустройство Восточного, и создание ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" для покорения дальнего космоса, разработка и испытания которой обойдутся дорого. Под триллион рублей. Да, она будет в 15 раз мощнее ракеты среднего класса типа "Союз-2", но под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса, а это — строительство третьей очереди Восточного», — сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин пожаловался, что многие считают эту сумму слишком большой. «Разница в финансировании Роскосмоса и NASA составляет 12 раз. Это неправильно. В таких условиях невозможно сохранить паритет. А мне говорят: "Ты должен удержать лидерство". Правда, не объясняют, как это сделать. Космос — не щи, его из топора не сваришь…»