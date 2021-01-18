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Навального арестовали на 30 суток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал на 30 суток Алексея Навального, объявленного в розыск в конце декабря и задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево.

Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля, передает ТАСС. Необычный выездной формат суда над оппозиционером был выбран из-за карантинных ограничений, сам Навальный назвал заседание «издевательством».

Политика задержали в аэропорту Шереметьево17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

Навального в 2014 году приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года ФСИН зафиксировала многократные нарушения Навальным условий испытательного срока.

В частности, оппозиционер был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни. Вызовы были приостановлены, пока он находился на лечении в Германии.

Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что пациента выписали 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эту информацию, однако не представил объективных причин неявки в инспекцию, поэтому в конце декабря его объявили в розыск.

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