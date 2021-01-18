Новые российские ледоколы посчитали оружием завоевания Арктики

Россия расширяет флот атомных ледоколов для установления полного контроля над Арктикой и, в первую очередь, над Северным морским путем, считают военные эксперты американского издания The National Interest.

Эксперты утверждают, что ледоколы, не являясь боевыми кораблями, обеспечивают военное превосходство России в Арктике. «Защита подходов к Северному морскому пути и расширение и без того большого ледокольного флота может означать, что Россия намерена умножить возможности нападения или, по крайней мере, расширить диапазон своих операций по наблюдению», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечает, что нет причин, в силу которых российские ледоколы не могли бы взять на себя военные задачи, включая боевое патрулирование, разведывательные операции, или даже высадку арктического десанта.

«Военное присутствие в Арктике обеспечивает возможность проведения крупной наступательной операции на обширную площадь, охватывающую несколько материков», — полагают эксперты.

Россия строит новые ледокольные суда и возводит современные военные базы в арктическом регионе для отстаивания своих интересов с позиции силы, заключает автор статьи.

Американские силы располагают в Арктике всего двумя ледоколами Healy и Polar Star с обычными силовыми установками. Россия же имеет несколько десятков судов ледового класса, включая атомные ледоколы.