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МИД назвал опасной игрой разговоры о ядерном оружии в Польше

Источник:
ТАСС
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Вербальные игры о возможном размещении ядерного оружия в Польше опасны, их последствия могут быть непредсказуемыми, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Польский президент Анджей Дуда ранее сообщил, что страна готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости.

«Это провокационные дискуссии, попытка дальнейшего нагнетания напряженности», — цитирует ТАСС Рябкова. «Они получили нынешний кризис в результате собственного бездумного игнорирования целой серии обязательств политического характера», — указал дипломат.

Замглавы МИД России подчеркнул, что терпение Москвы не бесконечно. «Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности», — сказал он.

«В целом эта игра очень опасна, и ее последствия могут быть слабо предсказуемыми», — отметил Рябков.

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