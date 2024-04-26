МИД назвал опасной игрой разговоры о ядерном оружии в Польше

Вербальные игры о возможном размещении ядерного оружия в Польше опасны, их последствия могут быть непредсказуемыми, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Польский президент Анджей Дуда ранее сообщил, что страна готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости.

«Это провокационные дискуссии, попытка дальнейшего нагнетания напряженности», — цитирует ТАСС Рябкова. «Они получили нынешний кризис в результате собственного бездумного игнорирования целой серии обязательств политического характера», — указал дипломат.

Замглавы МИД России подчеркнул, что терпение Москвы не бесконечно. «Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности», — сказал он.

«В целом эта игра очень опасна, и ее последствия могут быть слабо предсказуемыми», — отметил Рябков.