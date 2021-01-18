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Toyota расплющилась после ДТП с КамАЗом в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Водитель Toyota Sprinter врезался на встречной полосе в КамАЗ, в результате аварии пострадали двое пассажиров, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В воскресенье вечером 19-летний водитель Toyota Sprinter врезался на встречной полосе в КамАЗ на улице Дегтярева, 23 в Новосибирске.

В результате ДТП пострадала пассажир — 17-летняя девушка, она с рваными ранами лица и черепно-мозговой травмой доставлена в больницу. Также пострадал 19-летний пассажир иномарки, он с ушибами и рваными ранами тоже доставлен в больницу.

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