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Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Республики Хакасия

Житель Хакасии спас древний курган, обратив на него внимание на странице главы республики в соцсетях, специалисты подтвердили, что это действительно неизвестный ранее объект.

«На стрельбище, что находится перед Пригорском, траншею выкопали прямо в кургане». Такой комментарий от жителя Абакана был опубликован в аккаунте главы Хакасии, его приводит пресс-служба главы республики.

Сотрудники Госохранинспекции незамедлительно выехали на место, чтобы осмотреть указанную в сообщении территорию. И в ходе визуального обследования обнаружили неизвестный ранее объект археологии.

По итогам проверки принято решение включить обнаруженный курган в перечень объектов культурного наследия, чтобы обеспечить охрану памятника археологии. Сейчас на территории Хакасии числится более 2 тысяч памятников археологии.

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Хакасия #Туризм #История
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Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
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