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Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Колоссальный выброс энергии прошел через Солнечную систему, его породила гигантская нейтронная звезда. Всплеск с помощью космических аппаратов обнаружила международная группа астрономов.

Гамма-всплеск GRB 200415A впервые зафиксировали 15 апреля 2020 года в галактике NGC 253, располагающейся на расстоянии 11,4 миллиона световых лет от Земли, пишет Nature. Его породил магнетар — нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем.

Сначала вспышку зафиксировал детектор нейтронов высокой энергии на борту космического аппарата Mars Odyssey, вращающегося вокруг Марса. Спустя несколько минут сработал детектор на спутнике Wind, находящийся между Землей и Солнцем.

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После этого излучение обрушилось на Землю. Мощный импульс длился 140 миллисекунд. Такое жесткое излучение чрезвычайно опасно для всего живого, однако атмосфера планеты защитила своих обитателей от космической радиации.

Считается, что мощный гамма-всплеск способен истребить жизнь в радиусе сотен световых лет при ее наличии, а также нанести непоправимый удар по биосферам планет в радиусе до тысяч световых лет.

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