Проезд грузовиков по российским дорогам подорожает

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 февраля 2021 года, иностранные и российские и грузоперевозчики начнут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России. Индексация тарифа составит 14 копеек, сообщается на сайте Росавтодора.

Текущий размер платы в рамках системы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Ранее предполагалось, что размер платы с 1 февраля 2021 года увеличится до 2,31 рубля за километр.

На сегодня в системе «Платон» более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн. Сборы составили 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.

Средства направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. Так, в 2021 году на эти деньги в 23 субъектах России проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 субъектах запланирован ремонт более 100 мостов.