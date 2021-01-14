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Представлен пушистый робот на замену домашним питомцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Vanguard Industries

Разработчики из компании Vanguard Industries представили на выставке CES-2021 пушистого робота Moflin с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Он должен заменить своим владельцам настоящих домашних питомцев.

Больше всего робот похож на кролика. По заверениям создателей, гаджет способен обучаться, у него также есть механизм выражения эмоций. Например, робот может выглядеть возбужденным, спокойным, испытывающим стресс.

Moflin умеет различать людей и реагирует на звуки и движения. Даже на беспроводной подзарядке он будет шевелиться, создавая впечатление живого существа. Он оборудован микрофоном и датчиком Bluetooth для связи с приложением настройки.

Игрушка оснащена съемным мехом, который можно периодически стирать. При желании можно заказать нужный цвет робота. Его аккумуляторы съемные, что открывает возможность непрерывной игры с питомцем.

Предварительная стоимость робота — 400 долларов. Ожидается, что первые покупатели получат робота-питомца летом 2021 года, ранее компания собрала на реализацию проекта 600 тысяч долларов на сервисе Kickstarter.

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