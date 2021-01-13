Конгресс США приступил к обсуждению импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президента Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу».

Документ требует вынести президенту импичмент и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Трампа также обвиняют в совершении «особо тяжких преступлений и правонарушений».

Чтобы признать Трампа виновным и отстранить от власти, необходимо две трети голосов «за», то есть 67 из 100 конгрессменов. У демократов в сенате 50 голосов, для положительного решения им потребуется получить 17 голосов республиканцев.

При этом даже если большинство конгрессменов проголосует за импичмент, сенаторы могут не успеть рассмотреть ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Сенат не будет проводить заседаний до 19 января.

Критики действующего президента считают, что отказ Трампа признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание Конгресса 6 января. В результате один из манифестантов был убит.