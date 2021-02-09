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Демократы и республиканцы согласовали импичмент Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США договорились о регламенте импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Процесс начнется в среду, 9 февраля.

Сначала пройдут четырехчасовые дебаты о конституционности процедуры импичмента в отношении уже бывшего главы США, передает CNN. По регламенту сторона обвинения и сторона защиты получат возможность высказаться, им будет предоставлено на это равное количество времени.

По мнению парламентариев, формат, о котором была достигнута договоренность, «в высшей степени справедлив». При этом адвокаты Трампа ранее сообщили, что их клиент отказался давать показания по делу об импичменте.

Президентские выборы в США прошли, 3 ноября на них победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты голосования и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса. После этого Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.

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